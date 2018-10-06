Бой Нурмагомедова с Макгрегором начнется примерно в семь утра

Бой за звание чемпиона мира в легком весе в смешанных единоборствах (UFC) между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором пройдет в американском Лас-Вегасе. Поединок начнется примерно в семь утра по московскому времени.

Бой, в котором Хабиб будет защищать свой титул чемпиона мира, станет кульминацией турнира UFC 229. Он завершит программу соревнований, которые начнутся 2 часа по московскому времени. Нурмагомедов и Макггпегор появятся в октагоне примерно в семь утра.

Примерно в 5 утра начнутся соревнования основного блока. В программе следующие поединки: Мишель Уотерсон (США) — Фелис Херриг (США), Деррик Льюис (США) — Александр Волков (Россия), Овинс Сент-Пре (США) — Доминик Рейес (США), Тони Фергюсон (США) — Энтони Петтис (США).