Для американо-украинских учений перекроют часть акватории Азовского моря

Американские истребители F-15 и транспортные самолеты C-130 прибыли на Украину для участия в совместных учениях. Об этом посольство США сообщило в Twitter. Учения пройдут в Хмельницкой и Винницкой областях на следующей неделе, для этого перекроют часть акватории Азовского моря.

На днях американские военные, комментируя серию ЧП в киевских войсках, заявили, что непрофессионализм украинских военных удручает, напоминает телеканал "Россия 24".