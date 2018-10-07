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Ситуация на Украине 2 часа назад

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7 октября 201800:44

Для американо-украинских учений перекроют часть акватории Азовского моря

Американские истребители F-15 и транспортные самолеты C-130 прибыли на Украину для участия в совместных учениях. Об этом посольство США сообщило в Twitter. Учения пройдут в Хмельницкой и Винницкой областях на следующей неделе, для этого перекроют часть акватории Азовского моря.

На днях американские военные, комментируя серию ЧП в киевских войсках, заявили, что непрофессионализм украинских военных удручает, напоминает телеканал "Россия 24".

 

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