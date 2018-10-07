Трамп: за протестами против назначения Кавано стоит Джордж Сорос

Полиция Вашингтона задержала 164 человека, которые протестовали у здания Конгресса во время утверждения Бретта Кавано на должность члена Верховного суда. Но помешать не смогли. Дональд Трамп пообещал уже сегодня подписать его назначение.

Это настолько противоречивое назначение, что даже оглашение итогов голосования в Сенате пришлось несколько раз приостанавливать из-за криков протестующих.

Вице-премьер Майк Пенс несколько раз призывал к порядку. Протестующие рвались в кабинет, однако это не изменило решения, которое по сути было принято еще накануне. 50 голосов за, 48 против. Бретт Кавано стал судьей Верховного суда и занимать этот пост будет пожизненно.

Последние дни протесты против его кандидатуры особенно усилились. Активистки сплошь слабого пола. Причина – обвинения в насилии, о котором заявили сразу несколько женщин, якобы все происходило 30 лет назад.

Сам Кавано все отрицает, а Дональд Трамп, который и выдвинул его на этот пост, еще накануне заявил, что протесты – дело рук профессионалов, за которыми стоит, в том числе, миллиардер Джордж Сорос. У демократов на Кавано большой зуб, именно он готовил обвинения по делу Билла Клинтона в истории с Моникой Левински и сексом в Овальном кабинете. Но тогда импичмент своего президента демократам удалось остановить. И сейчас они почти отзеркалили обвинение. Поэтому, сказал Трамп, его оппоненты никогда не будут довольны.

"Он будет великим судьей Верховного суда. Он просто экстраординарный человек и великий, великий талант. Я думаю, он заставит нас всех очень гордиться", — заявил президент США.

Это назначение уже назвали победой Трампа. Теперь Республиканская партия будет контролировать все три вести власти: исполнительную во главе с президентом, законодательную (обе палаты конгресса) и судебную. Как минимум до января, когда к работе приступит обновленный состав сената.

