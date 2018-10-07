Взрыв в Кишиневе: люди оказались заблокированы в своих квартирах

Не менее восьми человек погибли в результате взрыва на 10 этаже в жилом доме в столице Молдавии. Много пострадавших, в том числе маленькие дети. Об этом сообщают очевидцы. Точных данных пока нет, передает телеканал "Россия 24".

Мощность была такой, что ударная волна вынесла бетонные перегородки и перекрытия нескольких этажей. В некоторых квартирах люди оказались заблокированы. Есть опасность обрушения. В высотке — электрические плиты. Но, по предварительной информации, мог взорваться газовый баллон в одной из квартир.