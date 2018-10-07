Взрыв газа в Кишиневе: под обломками дома остались люди

В Кишиневе произошел взрыв в 10-этажном жилом доме. Конструкции частично обрушились, под обломками, по словам спасателей, находятся люди – как пострадавшие, так и погибшие. Во время разбора завалов один спасатель попал под обрушение бетонных конструкций и был госпитализирован.

Точную информацию о жертвах и пострадавших опубликуют по итогам заседания спецкомиссии, передает ТАСС.

Жильцы дома проведут ночь в актовом зале управления района Рышкановка. Будет решаться вопрос о временном размещении тех, кто не сможет найти приют у близких. Полиция охраняет аварийный дом, чтобы избежать мародерства.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва газа погибли 8 человек, многие пострадали. Официальной информации об этом пока нет.