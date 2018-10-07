На юго-западе Москвы вспыхнула драка, ножевое ранение получил один человек

На Профсоюзной улице в Москве вспыхнула драка. В результате один человек получил ножевое ранение и был госпитализирован.

Драка была результатом конфликта между двумя мужчинами, уточняет ТАСС. Она произошла возле дома 129а в 00:30 по времени Москвы. На месте ЧП работают оперативники.