Путин пожелал победного настроя участникам юношеских Олимпийских игр

Президент РФ Владимир Путин поздравил сборную команду России – участников третьих летних юношеских Олимпийских игр в Буэнос-Айресе, которые проходят с 6 по 18 октября.

"Участие в этих престижных соревнованиях – особая честь и высокая ответственность. Упорный труд и волевой характер помогли вам добиться впечатляющих результатов, войти в состав сборной России", — говорится в тексте телеграммы, опубликованной на сайте Кремля.

Президент подчеркнул, что воспитание молодого поколения в духе традиций олимпизма, приобщение к здоровому образу жизни являются одними из приоритетных направлений государственной политики России.

Владимир Путин выразил уверенность в том, что российская юношеская сборная выступи достойно, продемонстрирует бойцовский характер и победный настрой и своими достижениями впишет ещё одну яркую страницу в историю молодёжного спорта.

Россию на соревнованиях представят 94 спортсмена в 27 видах спорта. Главные российские надежды — пловцы, гимнасты и легкоатлеты, сообщает ТАСС.