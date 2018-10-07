Жертвы взрыва в Кишиневе: уточненные данные

Жертвами взрыва в жилом доме в Кишиневе, по уточненным данным, стали три человека. Ранее сообщалось о восьми погибших, однако эта информация не была подтверждена официально.

Тела двух погибших – ребенка и женщины – были найдены под обломками. Еще один погибший – мужчина, который был найден живым, однако позже скончался в больнице.

Из дома были эвакуированы жильцы, 15 из них размещены в городской больнице – там с ними работают психологи. Травмы получили семь человек, один из них – спасатель, пострадавший при разборе завалов.

По уточненным данным, аварийный дом был 20-этажным, передает РИА Новости. Тела ребенка и женщины были найдены на 14 этаже. На 16 этаже находился эпицентр взрыва: спасатели нашли там фрагменты газового баллона.