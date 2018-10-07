"Политическая казнь" для левых сил: в Чехии прошли выборы в сенат

В конце недели в Чехии прошли выборы в верхнюю палату парламента и местные органы самоуправления. Они стали успехом для движения, возглавляемого премьер-министром республики, и поражением левых сил — социал-демократов и коммунистов.

Выборы, как отметило чешское издание "Блеск", стали "политической казнью" для коммунистов и социал-демократов. Они значительно уменьшат свое представительство и, скорее всего, потеряют пост спикера, принадлежащий социал-демократу.

Коммунисты и социал-демократы неудачно за последние 28 лет выступили и на выборах самоуправления (традиционно совмещаются с сенатскими) в Праге, сообщает ТАСС.

Местные органы власти в столице заполнят независимые от политических субъектов кандидаты, кандидаты от Гражданской демократической партии и правоцентристского движения АНО (Акция недовольных граждан), которое возглавляется нынешним премьер-министром и которое добилось значительного успеха в выборах в сенат.