В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,1. Его эпицентр находился в центральной префектуре Айти, очаг был на глубине порядка сорока километров. Подземные толчки ощущались в 12 префектурах в центре основного острова Японии — Хонсю.

Землетрясение произошло близ побережья Тихого океана, однако угрозы цунами не объявлялось, передает ТАСС.