Куницкая выиграла в андеркарте боя Нурмагомедов - Макгрегор

В Лас-Вегасе стартовал турнир крупнейшей в США лиги смешанных единоборств UFC 229, главным боем которого станет поединок россиянина Хабиба Нурмагомедова и ирландца Конора Макгрегора. В андеркарте этого матча российская спортсменка Яна Куницкая одержала первую победу в UFC.

Куницкая, которая специализируется в стиле муай-тай, уверенно победила представительницу Швеции Лину Лансберг единогласным решением судей. Арбитры поединка отдали победу нашей девушке с одинаковым счетом 30:27.

Россиянка выиграла 11-й бой в смешанных единоборствах и первый после подписания контракта с UFC. У Куницкой также четыре поражения, а один поединок признан несостоявшимся. Лансберг потерпела четвертое поражение в 12 боях.