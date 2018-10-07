Трамп нашел в США "мафию" и вступил с ней в борьбу

Дональд Трамп заявил, что в США есть мафия. "Мафия левого толка" — так американский президент назвал Демократическую партию. Он поставил перед республиканцами задачу во что бы то ни стало увеличить свое большинство в обеих палатах конгресса в ходе ноябрьских промежуточных выборов. Демократы, заявил Трамп, стали "слишком экстремальными и опасными, чтобы позволить им управлять страной".

Сейчас соотношение республиканцев и демократов в Палате представителей таково: 236 против 193. В Сенате у республиканцев незначительный пересев: 51 голос против 47, передает телеканал "Россия 24".

6 ноября будут переизбираться 35 сенаторов из ста, все члены палаты представителей конгресса, а также губернаторы штатов и территорий. Как показывает практика, на промежуточных выборах партия, победившая двумя годами ранее в борьбе за Белый дом, теряет места в палате представителей.