ЧП в Кишиневе: после взрыва жилой дом может полностью обрушиться

Три человека погибли, не меньше восьми пострадали после взрыва в жилом доме Кишинева. Квартиры на трех этажах разрушены, есть опасность, что здание может обрушиться полностью. Кроме того, взрывом повредило машины, которые были припаркованы во дворе.

Власти сейчас оценивают ущерб, а следствие выясняет причины ЧП. По одной из версий, на воздух взлетел баллон газа. Такие якобы были во многих квартирах, поскольку дом к центральному газоснабжению не подключен.

У многоэтажки выставлен полицейский пост, чтобы не допустить мародерства. 15 человек временно размещены в больнице, передает телеканал "Россия 24".