UFC 229. Волков проиграл Льюису на последней минуте боя

На турнире UFC 229 крупнейшей в США лиги ММА, главным боем которого станет чемпионский поединок в легком весе между нашим Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором начались бои основного карда. Александр Волков проиграл нокаутом Деррику Льюису из США.

Бой проходил с переменным успехом и долго казалось, что судьям придется считать очки. Однако в самой концовке американский боец Льюис провел серию ударов и победил россиянина Волкова досрочно. Это поражение стало для нашего спортсмена седьмым при 30 победах. Льюис одержал 21 победу при пяти поражениях.