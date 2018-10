В США скончался актер Скотт Уилсон, игравший в сериале "Ходячие мертвецы"

В США в возрасте 76 лет скончался американский актер Скотт Уилсон, ветеран американского кинематографа и телевидения, сыгравший одного из главных героев Хершела Грина в популярном сериале "Ходячие мертвецы".

По словам представителя актера Доминика Манчини, причиной смерти стали осложнения от лейкемии​​​, сообщает ТАСС.

Скотт Уилсон сыграл за свою карьеру роли в 80 фильмах и сериалах. Наибольшую известность в последние годы ему принесло участие в сериале "Ходячие мертвецы". Он также снимался в фильмах "Перл Харбор" и "Великий Гэтсби".

Actor Scott Wilson, who played beloved patriarch Hershel Greene on #TWD has passed away. Talking Dead would like to extend its deepest sympathies to all of Scott's friends, family, and fans. He will be dearly missed. pic.twitter.com/WYu8Lf6EoV