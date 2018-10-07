Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов задушил Конора Макгрегора

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов сохранил титул чемпиона крупнейшей американской лиги UFC в легком весе, победив на турнире в Лас-Вегасе ирландского спортсмена Конора Макгрегора. В четвертом раунде наш атлет провел удушающий прием и выиграл досрочно.

Первые два раунда проходили под диктовку Нурмагомедова, он дважды захватывал ноги Конора и постепенно наращивал преимущество. Однако Макгрегор проявил чудеса выживаемости и в третьем периоде даже перехватил инициативу. Впрочем, в четвертом раунде Хабиб довел до логического завершения бой: он снова перевел соперника в партер, а затем заставил его сдаться после удушающего приема.