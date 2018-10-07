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7 октября 201808:30

Жертвами землетрясения на Гаити стали 11 человек

На Гаити произошло землетрясение магнитудой 5,9. Погибли по меньшей мере 11 человек, передает ТАСС.

Землетрясение произошло в 19 километрах от города Пор-де-Пе на северном побережье, его эпицентр находился на глубине 11 километров.

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