Жертвами землетрясения на Гаити стали 11 человек

На Гаити произошло землетрясение магнитудой 5,9. Погибли по меньшей мере 11 человек, передает ТАСС.

Землетрясение произошло в 19 километрах от города Пор-де-Пе на северном побережье, его эпицентр находился на глубине 11 километров.