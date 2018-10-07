В Подольске горит промышленное здание, есть пострадавший

В одноэтажном металлическом здании в промзоне на улице Железнодорожная в Подольске возник пожар, огонь охватил 350 квадратных метров. Горит пристройка к трехэтажному кирпичному производственному корпусу.

В горящем здании располагается производство оборудования для обработки тонколистового металла, передает РИА Новости. По словам представителя регионального главка МЧС России, в результате пожара пострадал один человек, его передали сотрудникам скорой медицинской помощи.

В 08:06 был объявлен повышенный ранг пожара. По данным МЧС, к тушению возгорания привлечены 76 человек и 21 единица техники.