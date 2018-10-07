Гуляния в Махачкале по случаю победы Хабиба Нурмагомедова сняли на видео

Жители столицы Дагестана вышли на улицы, чтобы отпраздновать победу своего земляка Хабиба Нурмагомедова, одолевшего ирландца Конора Макгрегора в бою за титул чемпиона крупнейшей американской лиги UFC в легком весе, прошедшего в Лас-Вегасе.

Напомним, что Нурмагомедов в четвертом раунде заставил оппонента сдаться, переведя его в партер и успешно выполнив удушающий прием.

После того, как судьи засчитали поражение ирландца, произошел конфликт — Нурмагомедов налетел на товарища Макгрегора и его спарринг-партнера Диллона Дэниса. В то же время секундант Хабиба и боец Зубайра Тухугов сошелся в клинче с проигравшим ирландцем.

Неспокойно было и в зрительном зале, где большинство присутствовавших симпатизировали Макгрегору. Болельщики ирландца сошлись с теми, кто пришел поддержать россиянина, в происходящее пришлось вмешаться стражам порядка, обеспечивавшим безопасность мероприятия.

Во избежание эскалации обстановки в зале, организаторы перенесли церемонию награждения с ринга в подтрибунное помещение.