В Китае автомобиль въехал в толпу людей: есть погибшие и раненые

В Китае вооруженный ножом мужчина сначала напал на людей, а потом въехал в толпу на автомобиле. В результате инцидента, произошедшего накануне вечером в городе Нинбо в восточной провинции Чжэцзян, погибли два человека, еще 16 ранены.

По предварительным данным следствия, мужчина по фамилии Ван из-за личного конфликта напал с ножом на людей в городском районе Бэйлунь, затем, сев за руль автомобиля, наехал на группу людей. Один человек погиб на месте, еще один пострадавший умер позже от полученных травм, передает ТАСС.

Шестнадцать пострадавших доставили в больницу, двух из них, получивших легкие ранения, уже выписали. Правоохранительные органы и городская прокуратура продолжают расследование. Сколько пострадавших были ранены ножом, а сколько пострадали в результате наезда, не уточняется.

Чуть менее месяца назад 20-летний выходец из Киргизии Бекжан Сарбишев специально наехал на автомобиле на группу людей у кафе на Новочеркасском бульваре в Москве. Причиной наезда был конфликт, произошедший между Сарбишевым и группой мужчин.