Лукашенко поздравил Путина с днем рождения

Глава Белоруссии Александр Лукашенко поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения. Отдельно белорусский лидер отметил вклад Путина в укрепление могущества и благополучия России, об этом сообщается на сайте главы белорусского государства.

Также Лукашенко выразил убежденность в том, что диалог между нашими странами будет содействовать развитию союзнических отношений и стратегического партнерства.

Владимиру Путину 7 октября исполняется 66 лет. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил прессе, что российский лидер планирует провести день рождения в кругу друзей и близких. Накануне в Москву прилетел экс-премьер Италии Сильвио Берлускони, — чтобы поздравить российского президента лично.