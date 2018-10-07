Это поджог: очевидцы сняли на видео полыхающее здание поликлиники в Тверской области

В ночь с 6 на 7 октября в поселке Новозавидово Конаковского района Тверской области произошел пожар в здании поликлиники.

Пожарным потребовалось около пяти часов, чтобы справиться с возгоранием. В результате инцидента одноэтажный дом 1913 года постройки получил серьезные повреждения.

По предварительной версии, причиной произошедшего является поджог.

Местные СМИ, со ссылкой на очевидцев, сообщают, что местная молодежь сумела эвакуировать часть документации из регистратуры поликлиники, забравшись через окно в горящее здание.

Отметим, что это второй крупный пожар, произошедший в небольшом поселке в эти выходные. За несколько часов до поджога медицинского учреждения, вспыхнуло здание, которое раньше занимал суд.