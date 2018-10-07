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Бой Нурмагомедова и Макгрегора 26 минут назад
Нурмагомедов рассказал о звонке Путина
Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, что президент России Владимир Путин поздравил его с победой над ирландцем Конором Макгрегором. На турнире UFC 229 в Лас-Вегасе Нурмагомедов защитил свой чемпионский титул: в четвертом раунде Макгрегор сдался после удушающего приема российского бойца.
О звонке президента России Нурмагомедов сообщил на пресс-конференции после боя, передает РИА Новости. По словам спортсмена, Путин поздравил его с победой и сказал, что очень гордится его успехом.
Тем временем президент United Fighting Championship Дэйна Уайт заявил, что Хабиба Нурмагомедова могут лишить титула чемпиона UFC из-за массовой потасовки после его боя с Макгрегором. В ней участвовал и сам российский боец: он выскочил из октагона и на трибуне ввязался в драку с ирландскими болельщиками.
Нескольких представителей команды Нурмагомедова задержала полиция, хотя они уже освобождены. По словам Уайта, Хабиба Нурмагомедова могут оштрафовать или дисквалифицировать, и если дисквалификация будет длительной, он, конечно, будет лишен титула.
Также до окончания расследования российский боец не получит свой гонорар за бой, который составляет два миллиона долларов, добавил президент UFC. Ему могут не выплатить и процент с доходов от платного телепросмотра поединка, передает ТАСС.
Дэйна Уайт заявил, что осуждает тех, кто напал на Макгрегора. По его словам, Хабиб Нурмагомедов выиграл бой, он был хорош, победил ирландского бойца и мог уйти чемпионом. Однако потом началась драка. По словам Уайта, это была "неоднозначная ночь" для российского бойца.
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