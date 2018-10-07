Драка после боя: поединок болельщиков Нурмагомедова и Макрегора сняли на видео

Болельщики, пришедшие поддержать своих любимцев, состязавшихся за обладание титулом чемпиона лиги UFC в легком весе в бою, прошедшем в Лас-Вегасе, не справились с эмоциями и устроили драку в подтрибунном помещении.

Напомним, что россиянин Хабиб Нурмагомедов в четвертом раунде одолел ирландца Конора Макгрегора, переведя соперника в партер и успешно реализовав удушающий прием.

После окончания поединка, уже получившего статус "боя года", возникла массовая драка с участием спортсменов и членов их команд.

Волнения перекинулись в зал, где болельщики ирландца, пребывавшие в большинстве, попытались атаковать тех, кто пришел поддержать Нурмагомедова. В итоге в конфликт пришлось вмешаться сотрудникам правоохранительных органов.

На этом дело не закончилось, и разгоряченные фанаты продолжили выяснять отношения и после выхода с трибун.

Организаторы были вынуждены пойти на нарушение регламента и не вручили заветный пояс чемпиона UFC Хабибу Нурмагомедову, чтобы не накалять обстановку.

Российский боец уже принес свои извинения за произошедшее и признал, что "повел себя не так, как надо".

"Я приношу мои извинения комиссии, — цитирует Нурмагомедова Allboxing.Ru. – Я проявил себя не с лучшей стороны. Я обычный человек. Еще раз, извините, комиссия, извините жители Лас-Вегаса. Я знаю, что меня отец уничтожит [за мое поведение], когда я вернусь домой", — сообщил он

Скандал с развитием ситуации после боя набирает обороты, не исключено, что к его участникам будут применены санкции.