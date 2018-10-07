Даниил Медведев выиграл третий титул турниров АТР в сезоне

В столице Японии завершился крупный турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов Rakuten Japan Open Tennis Championships с призовым фондом 1,57 млн долларов. Его победителем стал россиянин Даниил Медведев, который выиграл третий свой титул в нынешнем сезоне.

Победа Медведева приятна во в многих отношениях. Во-первых, он был на Japan Open квалифаем, то есть провел на три матча больше другого финалиста – японца Кея Нисикори. Во-вторых, факт победы со счетом 6:2, 6:4 над хозяином кортов также приятен. В-третьих, после этого успеха Даниил станет первой ракеткой России в профессиональном рейтинге, обойдя Карена Хачанова.