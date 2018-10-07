Путина поздравили с 66-летием и победой Нурмагомедова

Председатель правительства России Дмитрий Медведев в телефонном разговоре поздравил президента страны Владимира Путина с днем рождения и пожелал ему здоровья, благополучия и дальнейших успехов в его нелегкой работе.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко в поздравлении пожелал Путину здоровья и дальнейших успехов на посту руководителя страны. Лукашенко поблагодарил Путина за развитие союза России и Беларуси. Президенты также обсудили торгово-экономические связи двух стран. Путин и Лукашенко вновь встретятся на следующей неделе в Могилеве на V Форуме регионов.

Лукашенко поздравил Путина и с победой российского бойца смешанного стиля Хабиба Нурмагомедова над ирландцем Конором Макгрегором. Схватка прошла в ночь на воскресенье в Лас-Вегасе. Нурмагомедов победил соперника с помощью удушающего приема.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в поздравлении назвал Путина принципиальным и последовательным лидером с богатым опытом. Как сказано в послании премьера, в Армении ценят дружбу и доверие между двумя народами.

Президент Армении Армен Саркисян поблагодарил президента России за укрепление союзнических отношений Армении и России.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телефонном разговоре пожелал Путину новых успехов и крепкого здоровья.

Поздравления Владимиру Путину с 66-летием продолжают поступать из многих стран. По телефону с добрыми пожеланиями к Путину обратились президент Сербии Александар Вучич, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.