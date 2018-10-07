Нефтерынок без России оказался "сладким сном" саудовского принца

"Сладким сказочным сном" саудовского принца Мухаммеда бен Салмана Аль Сауда назвал его прогноз о падении нефтедобычи в России первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских. Ранее наследный принц Саудовской Аравии заявил, что к 2030 году Россия войдет в список стран, сильно сокративших либо вовсе утративших добычу нефти.

Сейчас в России добывается 11,36 миллиона баррелей нефти в сутки. По словам министра энергетики РФ Александра Новака, в ближайшие месяцы отрасль может нарастить еще 200-300 тысяч баррелей.

По словам Ананских, никаких предпосылок для ухода России с рынка нефти нет, передает РИА Новости. Запасы нефти позволяют продолжать добычу, добывающие компании также активно вкладывают средства в развитие, отметил он.

В сентябре Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) в своем ежегодном прогнозе World Oil Outlook 2040 оценила добычу нефти в России в 2017-2019 годах в 10,3 миллиона баррелей в сутки. Прогноз ОПЕК для нашей страны на 2035 год — 10,2 миллиона, на 2040 год — 10,1 миллиона баррелей в сутки.

Британская ВР в феврале этого года прогнозировала рост объемов добычи нефти в России к 2040 году до 13 миллионов баррелей в сутки.

Правда, по базовому сценарию ежегодного прогноза Международного энергетического агентства (МЭА) от ноября 2017 года World Energy Outlook 2017, добыча нефти и конденсата в России к 2040 году может снизиться почти на 24 процента до 8,6 миллиона баррелей в сутки по сравнению с 11,3 миллиона баррелей в сутки в 2016 году.