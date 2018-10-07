Билеты на бой Нурмагомедова с Макгрегором принесли UFC 17 млн долларов

Организаторы очередного турнира крупнейшей американской лиги смешанных единоборств UFC 229 заработали на билетной программе боя россиянина Хабиба Нурмагомедова и ирландца Конора Макгрегора 17 млн долларов. Об этом сообщил главный промоутер Лиги Дэйна Уайт.

"С продажи билетов мы заработали 17 млн", — цитирует Уайта ТАСС. Напомним, что бойцам из этого дохода предназначалось 5 миллионов: 3 млн "зеленых" Макгрегору и 2 млн – Нурмагомедову. Правда, гонорар россиянину может быть не выплачен, если Атлетическая комиссия штата Невада признает его зачинщиком драки после боя.

При этом Макгрегор незадолго до поединка сообщил журналистам, что собирается стать богаче после встречи с Хабибом на 20 или даже 30 млн долларов. Причиной тому – деньги от рекламы как во время телетрансляции поединка, так и от личных спонсоров ирландца. Впрочем, после поражения от Нурмагомедова Конору не стоит рассчитывать на слишком большую прибыль. Его акции заметно снизились.