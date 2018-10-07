Тема:

Ситуация вокруг КНДР 26 минут назад

Новости В мире

Все видео этой рубрики
7 октября 201812:58

Помпео "хорошо съездил" к Киму

EPA

Госсекретарь США Майк Помпео в своем Twitter рассказал подробности встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Пхеньяне. Помпео назвал встречу хорошей, пишет РИА Новости.

Беседа Помпео и Ким Чен Ына была посвящена реализации договоренностей, достигнутых лидерами США и КНДР на саммите в Сингапуре. "Мы продолжаем добиваться прогресса", — написал Помпео.

Дипломаты Северной Кореи и Соединенных Штатов готовят новую встречу Ким Чен Ына и Дональда Трампа. Президент США уже анонсировал ее "в очень скором времени".

После визита в Пхеньян Помпео отправится в Сеул и Токио, чтобы довести руководства Южной Кореи и Японии итоги переговоров.

Ранее по теме

Сейчас

11:12

Китайцы задержали главу Интерпола за коррупцию

08:00

Хабиб Нурмагомедов досрочно победил Конора Макгрегора

06:26

ЧП в Кишиневе: после взрыва жилой дом может полностью обрушиться

04:49

В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,1

02:09

На юго-западе Москвы вспыхнула драка

00:11

В Кишиневе произошел мощный взрыв в жилом доме

21:02

Гаечный ключ и плоскогубцы: задержаны подозреваемые в убийстве детей и их дедушки

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Путина поздравили с 66-летием и победой Нурмагомедова

Путина поздравили с 66-летием и победой Нурмагомедова

55 минут назад
Отцу Хабиба Нурмагомедова стало плохо во время боя сына с Макгрегором

Отцу Хабиба Нурмагомедова стало плохо во время боя сына с Макгрегором

1 час назад
Тушите свет: антироссийский план британцев дал фору бондиане

Тушите свет: антироссийский план британцев дал фору бондиане

18 минут назад
Лондону и еще нескольким столицам грозит затопление

Лондону и еще нескольким столицам грозит затопление

1 час назад
Нефтерынок без России оказался "сладким сном" саудовского принца

Нефтерынок без России оказался "сладким сном" саудовского принца

39 минут назад
Макгрегор готов провести матч-реванш с Нурмагомедовым

Макгрегор готов провести матч-реванш с Нурмагомедовым

23 минуты назад
Нурмагомедов рассказал о звонке Путина

Нурмагомедов рассказал о звонке Путина

2 часа назад
Нужна помощь: Сёму Чернышева спасет внутривенное питание

Нужна помощь: Сёму Чернышева спасет внутривенное питание

01.10.2018 08:10
Китайцы задержали главу Интерпола за коррупцию

Китайцы задержали главу Интерпола за коррупцию

1 час назад
Нетаньяху заявил, что договорился о встрече с Путиным

Нетаньяху заявил, что договорился о встрече с Путиным

1 час назад
Трамп нашел в США "мафию" и вступил с ней в борьбу

Трамп нашел в США "мафию" и вступил с ней в борьбу

7 часов назад
Собственный остров в океане: что купить на райских Мальдивах, имея двушку в Москве

Собственный остров в океане: что купить на райских Мальдивах, имея двушку в Москве

3 часа назад
Правильный образ для вечеринки. Какой он?

Правильный образ для вечеринки. Какой он?

05.10.2018 19:26
Помогите Ванечке обрести слух

Помогите Ванечке обрести слух

25.09.2018 10:50
Аэропорты России получат имена великих людей

Аэропорты России получат имена великих людей

8 минут назад
Помпео "хорошо съездил" к Киму

Помпео "хорошо съездил" к Киму

24 минуты назад
Билеты на бой Нурмагомедова с Макгрегором принесли UFC 17 млн долларов

Билеты на бой Нурмагомедова с Макгрегором принесли UFC 17 млн долларов

42 минуты назад
Регистратор запечатлел момент аварии с переворотом в Петербурге

Регистратор запечатлел момент аварии с переворотом в Петербурге

54 минуты назад
В Латвии победило "Согласие"

В Латвии победило "Согласие"

55 минут назад
Денис Шаповалов: "Я хочу изобрести новое направление"

Денис Шаповалов: "Я хочу изобрести новое направление"

56 минут назад
Даниил Медведев выиграл третий титул турниров АТР в сезоне

Даниил Медведев выиграл третий титул турниров АТР в сезоне

1 час назад
Сон на полу полезен для спины: правда или миф

Сон на полу полезен для спины: правда или миф

1 час назад
Драка после боя: поединок болельщиков Нурмагомедова и Макрегора сняли на видео

Драка после боя: поединок болельщиков Нурмагомедова и Макрегора сняли на видео

2 часа назад
Россияне собрали несколько миллионов рублей на восстановление Успенской церкви

Россияне собрали несколько миллионов рублей на восстановление Успенской церкви

2 часа назад
Майк Тайсон про Нурмагомедова: его ярость превзошла мою

Майк Тайсон про Нурмагомедова: его ярость превзошла мою

2 часа назад
Хабиб Нурмагомедов признал, что повел себя "не так, как надо"

Хабиб Нурмагомедов признал, что повел себя "не так, как надо"

2 часа назад
В Китае автомобиль въехал в толпу людей: есть погибшие и раненые

В Китае автомобиль въехал в толпу людей: есть погибшие и раненые

2 часа назад
Это поджог: очевидцы сняли на видео полыхающее здание поликлиники в Тверской области

Это поджог: очевидцы сняли на видео полыхающее здание поликлиники в Тверской области

2 часа назад
Гуляния в Махачкале по случаю победы Хабиба Нурмагомедова сняли на видео

Гуляния в Махачкале по случаю победы Хабиба Нурмагомедова сняли на видео

3 часа назад
11 фактов про аниме, которые нужно знать родителям

11 фактов про аниме, которые нужно знать родителям

3 часа назад
В США скончался актер Скотт Уилсон, игравший в сериале "Ходячие мертвецы"

В США скончался актер Скотт Уилсон, игравший в сериале "Ходячие мертвецы"

5 часов назад
В Кузбассе на затопленном карьере пропали двое аквалангистов

В Кузбассе на затопленном карьере пропали двое аквалангистов

6 часов назад
В Бразилии проходят всеобщие выборы

В Бразилии проходят всеобщие выборы

6 часов назад
UFC 229. Волков проиграл Льюису на последней минуте боя

UFC 229. Волков проиграл Льюису на последней минуте боя

6 часов назад
ЧП в Кишиневе: после взрыва жилой дом может полностью обрушиться

ЧП в Кишиневе: после взрыва жилой дом может полностью обрушиться

6 часов назад
В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,1

В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,1

8 часов назад
"Политическая казнь" для левых сил: в Чехии прошли выборы в сенат

"Политическая казнь" для левых сил: в Чехии прошли выборы в сенат

8 часов назад
Трамп: за протестами против назначения Кавано стоит Джордж Сорос

Трамп: за протестами против назначения Кавано стоит Джордж Сорос

12 часов назад
Для американо-украинских учений перекроют часть акватории Азовского моря

Для американо-украинских учений перекроют часть акватории Азовского моря

12 часов назад
"Пила" Бэнкси: как художник готовился к картинному суициду

"Пила" Бэнкси: как художник готовился к картинному суициду

13 часов назад
Мелания Трамп критикует мужа за записи в Twitter

Мелания Трамп критикует мужа за записи в Twitter

13 часов назад
Кабалье верила, что энергия не зависит от состояния тела

Кабалье верила, что энергия не зависит от состояния тела

15 часов назад
Сто тысяч шотландцев требуют независимости

Сто тысяч шотландцев требуют независимости

15 часов назад
Гаечный ключ и плоскогубцы: задержаны подозреваемые в убийстве детей и их дедушки

Гаечный ключ и плоскогубцы: задержаны подозреваемые в убийстве детей и их дедушки

16 часов назад
Следком опроверг, что пилот вертолета с замом Чайки был застрелен

Следком опроверг, что пилот вертолета с замом Чайки был застрелен

17 часов назад
"Вести в субботу" - о тонкостях Brexit

"Вести в субботу" - о тонкостях Brexit

23 часа назад
Экс-главу Евротоннеля на камеру столкнули под поезд

Экс-главу Евротоннеля на камеру столкнули под поезд

06.10.2018 12:02
Вот каким будет интерьер маленького кроссовера Volkswagen (видео)

Вот каким будет интерьер маленького кроссовера Volkswagen (видео)

05.10.2018 19:57
"Виртуозы Москвы" откроют юбилейный сезон шедеврами Моцарта

"Виртуозы Москвы" откроют юбилейный сезон шедеврами Моцарта

04.10.2018 21:45