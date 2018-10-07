Нож и круги по проезжей части: задержание в центре Москвы

Сотрудники Росгвардии обезвредили и передали полицейским двух мужчин, которые мешали задержать нарушителя правил дорожного движения в центре Москвы.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральный округ Росгвардии, инцидент произошел на улице Россолимо. Сотрудники ведомства заметили и блокировали автомобиль KIA, водитель которого выписывал настоящие круги на проезжей части, чем создавал аварийную ситуацию.

Нарушителя попытались задержать, однако тут появились двое мужчин, которые стали угрожать росгвардейцам. Сообщается, что в руках у одного был "предмет, похожий на нож".

Чтобы задержать всех нарушителей, сотрудники правоохранительных органов сделали несколько предупредительных выстрелов, после чего передали всех в руки полиции. Никто не пострадал. О "фигуристе" на KIA известно, что это 30-летний уроженец одной из стран ближнего зарубежья. О его "группе поддержки" ничего не сообщается.