Кадыров: "гениальный художник" Нурмагомедов поставил Макгрегора на место

Руководитель Чеченской Республики Рамзан Кадыров высоко оценил мастерство российского бойца Хабиба Нурмагомедова, который выиграл чемпионский бой лиги UFC у ирландца Конора Макгрегора. "Момент истины наступил непосредственно в поединке", — отметил глава Чечни.

Кадыров особо отметил, что Нурмагомедову пришлось "ставить на место" Макгрегора, который во время предматчевых мероприятий вел себя грубо и неспортивно. "Хабиб с первых же секунд привёл зарвавшегося соперника в чувство. Противник понял, что Хабиб гениальный художник, способный превратить его лицо в картину, расписанную красной масляной краской", — высокопарно высказался Кадыров.

Поклонник смешанных единоборств, республиканский лидер также отметил, что "Конор думал, что бой станет для него легкой прогулкой с победным финалом". Но, как цитирует Кадырова РИА Новости, "момент истины наступил в октагоне": "И прекрасный финал — удушающий приём в четвёртом раунде. Конор просит о милости! Он повержен! Хабиб возвращается с поясом!"