Мужчина погиб в машине, загоревшейся после вылета в кювет на трассе в Чувашии. Видео

В объектив регистратора очевидца попал момент аварии с летальным исходом, произошедшей в субботу, 6 октября, на федеральной трассе М-7 "Волга" неподалеку от деревни Юнгапоси в Моргаушском районе Чувашии.

Водитель автомобиля "Лада" по неустановленной пока причине не справился с управлением и вылетел за пределы проезжей части.

Машина вспыхнула через несколько мгновений после того, как оказалась в кювете.

Мужчина, 25 лет от роду, находившийся за рулем легковушки, не сумел выбраться из горящего салона своего авто.

По данным СМИ, от полученных травм он скончался.