"Спартак" в Красноярске выиграл у своего бывшего главного тренера

Матчем в Красноярске между местным "Енисеем" и московским "Спартаком" стартовала воскресная программа 10-го тура чемпионата России по футболу в премьер-лиге. Матч "красно-белых" против команды своего бывшего наставника Дмитрия Аленичева получился трудным и гости выиграли с минимальным счетом 3:2.

Напомним, что несколькими днями ранее "Спартак" уступил дома "Ростову" (0:1), которым также руководит экс-наставник москвичей Валерий Карпин. Правда, с ним нынешний главный тренер "красно-белых" Массимо Каррера не работал, а вот с Аленичевым был некоторое время в одной тренерской команде.

Игра получилась весьма жесткой и со множеством ошибок как с той, так и с другой стороны. Судья Серогей Лапочкин предъявил 7 желтых карточек соперникам и поставил два 11-метровых – по одному в каждые из ворот. Тем не менее, с этим напряжением лучше справились гости.

Все голы были забиты во второй 45-минутке. Дважды "Спартак" выходил вперед после голов Игнатова и Зе Луиша (с пенальти), но каждый раз "Енисей" сравнивал счет – отличились Дугалич и Кичин (с пенальти). А вот на решающий гол Тимофеева на 90-й минуте сибиряки ответить просто не успели.