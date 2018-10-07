На одной из главных улиц Парижа произошла стрельба

Два человека ранены в результате стрельбы на одной из главных парижских улиц — авеню Георга V. Инцидент произошел в 6:15 утра (7:15 по Москве). По сообщению электронной версии газеты Le Parisien, пострадавших доставили в две разные больницы, они в тяжелом состоянии.

Объектом нападения неизвестных преступников стал автомобиль Smart, в котором находились водитель и пассажир. До начала стрельбы они предположительно пытались выехать со стоянки. Машина была прошита пулями, люди внутри к моменту прибытия полиции, вызванной очевидцами, были залиты кровью и не подавали признаков жизни.

Стрелявшие скрылись с места преступления на мотоциклах. Расследование ведет бригада по уголовным делам полиции Парижа, также на место происшествия прибыл представитель прокуратуры.