На Землю доставили пыль с "дырявого" "Союза"

Специалисты рассчитывают установить причины повреждения стенки бытового отсека корабля "Союз МС-09" с помощью образцов пыли. В четверг частицы вернул на Землю корабль "Союз МС-08", пишет "Интерфакс".

Как рассказал источник агентства, на причины появления отверстия в корабле прольют свет пылефильтр и пробы, взятые космонавтами на станции.

Утечка воздуха была обнаружена на МКС 30 августа. Выяснилось, что воздух уходит через искусственное отверстие в стенке бытового отсека корабля "Союз МС-09". Космонавты ликвидировали утечку с помощью специального герметика и заплат.

Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин ранее исключил возможность производственного брака.

Безопасности космонавтов при возвращении на Землю неисправность не угрожает.