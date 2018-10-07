Зеки устроили массовую драку в "строгой" колонии под Омском

Массовую драку между заключенными пришлось разнимать сотрудникам исправительной колонии № 6 под Омском.

Как сообщается на сайте областного УФСИН, драку удалось пресечь без применения физической силы и спецсредств. Правда, некоторым пострадавшим пришлось оказывать медицинскую помощь.

В ИК № 6 отбывают наказание впервые осужденные за тяжкие преступления. Сейчас там идет прокурорская проверка по выяснению причин инцидента. Обстановка в колонии стабильная и находится под контролем.