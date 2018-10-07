Латвийские военные заявили, что засекли "Стерегущего" в эксклюзивной зоне

В 14 морских милях о тлатвийских территориальных вод в эксклюзивной экономической зоне был замечен корабль класса "Стерегущий" Вооруженных сил России, сообщили Национальные вооруженные силы Латвии в Twitter.

Латвия неоднократно заявляла об обнаружении российских самолетов и кораблей около своих границ. В 2016 году самолеты и корабли России приближались к латвийской территории 209 раз.

Москва заявляет, что это приближение не противоречит международным нормам.