"Девочка" в шредере: Sotheby's либо опозорился, либо был в сговоре с Бэнкси
Аукционный дом Sotheby's, вероятно, был в курсе того, что картина Бэнкси "Девочка с воздушным шаром" самоуничтожится после продажи. Об этом заявил галерист Сергей Гущин. "Зная, как проверяют работы перед аукционом, невозможно поверить, что встроенный шредер был не обнаружен", — аргументирует свой вывод Гущин. Также среди его доводов — батарея питания, от которой включился шредер. "Батарейка, которая была несколько лет в раме, просто разрядилась бы", — настаивает галерист.
Одна из самых известных работ художника Бэнкси "Девочка с воздушным шаром" была продана 6 октября на аукционе Sotheby's в Лондоне за 1,04 миллиона фунтов стерлингов. Как только были объявлены результаты торгов, измельчитель бумаги, встроенный в тяжелую позолоченную раму, включился и изрезал на тонкие полоски почти 50% полотна.
Позднее Бэнкси опубликовал в своем аккаунте в соцсети Instagram видео, где рассказал, что несколько лет назад встроил в картину шредер. "Я тайно встроил шредер в одну из своих картин на случай, если ее когда-либо выставят на аукцион", — говорится в видео. В подписи к ролику художник процитировал Пабло Пикассо: "Побуждение к разрушению — это тоже творческое побуждение".
Работы анонимного художника, выступающего под псевдонимом Бэнкси, пользуются большой популярностью. "Девочка с воздушным шаром" написана им в 2006 году. Произведение, написанное акриловыми красками на холсте, изображает девочку с красным шаром в форме сердца, который она отпускает в небо.
По словам Гущина, это первый случай, когда художник осознанно уничтожил свое произведение, проданное с аукциона. "Как и все работы Бэнкси, эта акция рассчитана на массового зрителя", — считает эксперт, его слова приводит РИА Новости.
Директор аукционного дома "Литфонд" Сергей Бурмистров считает, что "самоуничтожение" картины Бэнкси на аукционе Sotheby"s может сделать ее уникальной и повысить стоимость. Однако если покупатель откажется от испорченного шедевра, аукциону придется заплатить резервную стоимость этой работы. "Есть две версии мотивов Бэнкси: художник доказал, что его работы стоят таких денег, он гениальный организатор перформансов, и второй — привлечь внимание прессы", — поделился своим мнением Бурмистров.
Как стало известно, после этого "осознанного вандализма" стоимость полотна выросла до двух миллионов фунтов стерлингов. И хотя эту картину легко сможет повторить любой профессиональный художник, галеристы уверены, что в случае с Бэнкси покупаются не только работы, но и эмоции, сопутствующие скандалы и спонтанные акции художника.
Инцидент со шредером в картине уже вошел в мировую историю искусства, считают эксперты.
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