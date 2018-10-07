Пушков не верит, что украинская армия может быть серьезным вызовом

Комментируя слова американского экс-госсекретаря Кондолизы Райс о сдерживании России через вооружение украинской армии, российский сенатор Алексей Пушков заявил, что армия Украины никогда не будет серьезным сдерживающим фактором для России.

Ранее Райс выступила за вооружение армии Украины, размещение батальонов НАТО и в Польше и Прибалтике и продолжение санкционной политики, поскольку, по ее мнению, российские власти переступили все мыслимые границы.

Райс агрессивна, но ее заявления банальны и пусты. Ей нечего сказать, написал Пушков в Twitter.

В конце июля 2014 года ЕС и США от санкций против отдельных физлиц и компаний перешли к санкциям против целых секторов российской экономики.