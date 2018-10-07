Артур Бетербиев пережил нокдаун, но снова выиграл досрочно

В американском Чикаго прошел вечер бокса в ходе которого свой титул защищал чемпион Международной боксерской федерации (IBF) в полутяжелом весе россиянин Артур Бетербиев. Он встречался с британцем Каллумом Джонсоном и сохранил титул, одержав 13-ю победу в профессиональной карьере.

При этом победа пришла к нашему атлету уже в четвертом раунде, но сам поединок был не простым. Во второй 3-минутке россиянин сам оказался в нокдауне, но затем смог продолжить поединок и выиграть досрочно. У Бетербиева 13 побед и все – нокаутом.