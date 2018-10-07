США и КНДР создадут денуклеаризационную группу

Госсекретарь США Майк Помпео заявил о достижении важных договоренностей по итогам своей встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Так, стороны намерены в ближайшее время создать совместную рабочую группу для обсуждения плана денуклеаризации КНДР, а также возможности проведения нового двустороннего саммита. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего секретаря президента Южной Кореи по связям с общественностью Юн Ён Чхана.

По его словам, Помпео сообщил, что в рамках деятельности рабочей группы планируется договориться о графике процесса денуклеризации и саммита США и КНДР.

Сам глава американского госдепартамента назвал встречу с северокорейским лидером в Пхеньяне хорошей. Беседа Помпео и Ким Чен Ына была посвящена реализации договоренностей, достигнутых лидерами США и КНДР на саммите в Сингапуре. Со своей стороны Дональд Трамп уже анонсировал новую встречу с Кимом "в очень скором времени".

После визита в Пхеньян Помпео отправится в Сеул и Токио, чтобы довести итоги переговоров с лидером КНДР до руководства Южной Кореи и Японии.