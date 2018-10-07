Берлускони приехал к Путину и раскрыл "распространенную ложь"

Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони, прилетевший в Россию на день рождения "своего друга Владимира Путина", сообщил, что обнаружил одну распространенную "ложь": Черное море, по его словам, не черное, а красивейшего глубокого синего цвета. Об этом итальянский политик поведал в комментарии к своему фото с видом на море, опубликованном им в "Фейсбуке" и "Инстаграме".

Накануне Берлускони сообщил, что вылетел в Россию на день рождения Путина и намерен использовать встречу для обсуждения всех главных мировых вопросов. Год назад Берлускони также побывал на дне рождения Владимира Путина в Сочи, подарив ему огромный пододеяльник с вышивкой ручной работы. На ткань было нанесено изображение рукопожатия двух политиков на фоне московского собора Василия Блаженного и римского Колизея. Путина и Берлускони связывает давняя дружба. В 2015 году Берлускони побывал в Крыму и приезжал к Путину на Алтай.