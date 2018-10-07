Премьер-лига. "Анжи" увез ничью из столицы Чечни

Матчем в Грозном продолжилась программа 10-го тура чемпионата России по футболу в премьер-лиге. "Ахмат" принимал махачкалинский "Анжи", который приехал в столицу Чечни после трех подряд выигрышей в первенстве и Кубке страны. Одержать четвертую победу гостям не удалось – 0:0.

Матч получился довольно ровный и счет в целом соответствует его ходу. Хозяева чуть лучше провели начало первого и второго тайма, затем игра выравнивалась, но главное – ни та, ни другая команда не баловали зрителей голевыми моментами. Итог вполне закономерный – нулевая ничья, которая вряд ли порадовала обоих соперников.