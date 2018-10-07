Участники "СП-2" профинансировали 70% капвложений

Участники проекта "Северный поток-2" уже профинансировали 70% капитальных затрат. Об этом в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" заявил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер.

"Фактически профинансировано 70% от всех капитальных вложений, которые необходимы для реализации проекта "Северный поток-2", — сказал Миллер, рассказывая о реализации проекта.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Он пройдет рядом с действующим "Северным потоком" через территориальные или исключительные экономические зоны стран, расположенных вдоль берегов Балтийского моря: России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Общая мощность "Северного потока-2" оценивается в 55 миллиардов кубометров газа в год.

"Все партнеры, которые участвуют в проекте, последовательно выполняют свои обязательства. Самое главное, что "Северный поток-2" уже строится", — сказал председатель правления "Газпрома".