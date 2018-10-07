Разрушение почвы, повлекшее гибель индонезийских поселений, сняли со спутника

Глава по связям с общественностью Национального совета по борьбе со стихийными бедствиями Индонезии Сутопо Пурво Нугрохо опубликовал съемку со спутника, запечатлевшего уничтожение нескольких населенных пунктов, сообщает РИА Новости.

"Здания были затянуты грязью, которая появилась в результате землетрясения", — прокомментировал чиновник видеозапись гибели поселений в районах Балароа и Петобо в индонезийском городе Палу.

На спутниковых снимках можно наблюдать, как грязевой поток буквально сметает все, что оказалось у него на пути.

Напомним, что землетрясение магнитудой 7,4 балла, нанесшее существенный ущерб острову Сулавеси, произошло 28 сентября. Страшный эффект усугубился цунами, вызванными подземными толчками. По оценкам специалистов, высота разрушительных волн достигала 3 – 5 метров.

Чисто погибших в результате ЧП превысило полторы тысячи человек, еще около пяти тысяч числятся пропавшими без вести.

Инфраструктура острова получила серьезный удар – разрушено около 70 тысяч зданий, мосты дороги, линии электропередач, объекты жизнеобеспечения.

С момента первого и самого разрушительного землетрясения зафиксирована около 360 афтешоков. Кроме того, на Сулавеси произошло извержение вулкана, выбросившего 4-километровый столб пепла.