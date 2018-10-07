Эмоции зашкаливают: фанаты Нурмагомедова ждут боя с Фергюсоном

На родине Хабиба Нурмагомедова в Дагестане — настоящий праздник . Тысячи людей вышли на улицы и танцуют лезгинку.

Зал поддерживает Хабиба, с которым вышли на связь по Skype, — картинку вывели на экран кинотеатра. Это наверняка первая в истории прямая связь Махачкалы с Лас-Вегасом. Желание подбодрить своего земляка у дагестанцев было настолько велико, что когда они увидели его в раздевалке за считаные минуты до боя, зал кинотеатра просто взорвался овациями.

Не менее оживленная атмосфера царила едва ли не в каждом ресторане, где транслировали исторический поединок. В папахах взрослые, дети и даже персонал заведений. Вместе замирали с выходом Хабиба к октагону и также вместе ликовали после того, как ирландец сдался.

Махачкала не спала всю ночь, а теперь не будет спать и весь день. Это — история! Хабиба Нурмагомедова, выходящего на поединки в белоснежной папахе, часто хвалят за популяризацию дагестанской культуры, и сегодня стало понятно, почему. Когда еще увидишь людей в бурках и папахах, рассекающих проспекты с флагами России на лошадях и с орлами в руках?!

Центр Махачкалы встал. Люди оставляли машины прямо на дороге. Это конечно, плохо, но эмоции зашкаливают. Фанаты уже говорят о следующих соперниках Нурмагомедова, в числе которых Тони Фергюсон, и продолжают ликовать.