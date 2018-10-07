Эрдоган отказался от денег МВФ

Турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил, что Турция больше не будет пользоваться кредитами Международного валютного фонда.

Об этом Эрдоган сказал в Кызылджахамаме, выступая перед активистами Партии справедливости и развития. Это правящая в Турции партия.

Отношения Анкары и Вашингтона обострились из-за дела американского пастора Эндрю Брансона, который был задержан в 2016 году.

Глава минюста Турции Абдулахмит Гюль и глава МВД Сулейман Сойла, по мнению минфина США, виновны в серьезных нарушениях прав человека, против них введены санкции. Затем американский лидер Дональд Трамп санкционировал повышение пошлин на алюминий и сталь из Турции вдвое. Турецкая лира обвалилась до исторического минимума.

Анкара в ответ повысила пошлины на американские товары, передает РИА Новости.