Беглов займется питерским ЖКХ и Красным бором
Президент продолжил обновление губернаторского корпуса. Из уже сформированного надежного кадрового резерва глава государства назначил временно исполняющими обязанности глав четырех регионов.
Аплодисменты могли бы перейти в овации, но тот, кому они адресованы, призывает держать себя в руках. "Я прошу вас больше не хлопать. Руки берегите для другого. Для ручек, для фломастеров, для того чтобы ими работать", — сказал экс-губернатор Петербурга Георгий Полтавченко.
Уходящий в Объединенную судостроительную корпорацию Полтавченко официально передает обязанности губернатора Александру Беглову в Световом зале Смольного. Чиновники заметно оживляются — первым же распоряжением Беглов восстанавливает уволенное накануне правительство в должности.
"У меня одно требование — профессионализм и результативность. И, конечно, один из важных вопросов — чтобы руководство города и вы все, которые работают на благосостояние города, не были связаны с коррупционными скандалами. Это вопрос номер один. За этим буду очень строго следить", — отметил Беглов.
Он уже бывал в роли и. о. главы Петербурга. В 200-3м замещал эту должность после досрочного ухода Владимира Яковлева и перед избранием Валентины Матвиенко. Это в числе прочего отметил президент, назначая Беглова во второй раз.
"Я буду просить вас уделить особое внимание ключевой территории не только на северо-западе, но и во всей России, уделить особое внимание Петербургу", — сказал Владимир Путин.
Беглов меняет Полтавченко на посту не впервые. Оба они до Петербурга руководили Центральным федеральным округом. И еще совпадение: оба родились в Баку.
"В кабинет только заехал. Это исторический кабинет, здесь работали серьезные лидеры нашего государства и города, поэтому ничего в нем не изменилось. Я оставлю то же самое, чтобы он таким же и оставался историческим", — рассказал Александр Беглов.
По Беглову, первая задача — решение проблем ЖКХ. В Петербурге, например, на 40% изношена теплосеть. Отопительный сезон начался с трагедии — кипяток из прорванной трубы залил подвальное кафе, погибли двое. На фоне этой новости городские коммунальщики решили побаловать себя походом на концерт группы "Ленинград". 480 тысяч потратили на покупку билетов в VIP-ложу. В итоге билеты пришлось сдать. Доверие к жилищным службам теперь надо восстанавливать
"Жители города платят реальные деньги за обслуживание, за содержание своих домов, и они должны получать качественные услуги прежде всего. Чтобы их не обманывали, чтобы вовремя производили необходимый ремонт или заменяли какие-то коммуникации. Поэтому я усилю работу дежурной службы и займусь вопросами ЖКХ, чтобы горожане это почувствовали", — пообещал Беглов.
Современный вектор развития Петербурга как города европейских стандартов был определен Валентиной Матвиенко. И получил развитие при Полтавченко. Вот совсем новый Петербург. Новый стадион, новые мосты, павильоны новых станций метро — футуристический архитектурный ансамбль. Вокруг — переплетение дорог. Встроенный в западный скоростной диаметр мост Бетанкура — последнее звено магистрали бессветофорного движения. Теперь от Пулково до арены "Санкт-Петербург" вместо 2 часов ехать всего 20 минут.
Но вместе с тем так и остался невоплощенным проект аэроэкспресса. В идею строительства скоростного трамвая не пожелал вложиться ни один инвестор. Инвесторов вообще стало меньше.
Срочных мер требует проблема переполненного полигона Красный бор. Тормозит программа реновации. На окраинах процветает незаконная торговля, а исторический центр уродуют провода и сомнительная реклама на асфальте. В принятии решений Беглов обещает опираться на мнение горожан. Будет ли он баллотироваться ли на пост губернатора в следующем году, тоже зависит от петербуржцев.
"Сможешь ли ты что-то предложить горожанам, если пойдешь на выборы? Надо самому это понять. Пока я этого не знаю. Но надо это почувствовать. Любое развитие города без поддержки горожан невозможно. Я буду опираться на их мнение и тогда уже принимать решение", — подчеркнул новый губернатор.
Как минимум один голос у Беглова уже есть. Георгий Полтавченко уже не как губернатор, а как гражданин обещает поддержать сменщика на выборах.
Обновление власти в Смольном совпало с обновлением самого Смольного. Сейчас здесь идут ремонтные работы, к Новому году здесь должны закончить реставрацию фасада. А вот от нового и. о. губернатора ожидают более глубоких перемен.
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