КХЛ. "Автомобилист" снова выиграл

В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги сыграно пять встреч. Очередную, 15-ю победу в сезоне одержал "Автомобилист". Клуб из Екатеринбурга выиграл в гостях у "Куньлуня" 5:2.

Игровой день начался с матча во Владивостоке, где "Адмирал" принимал челябинский "Трактор". Гости одержали крупную победу с результатом 7:2. В составе победителей три шайбы забросил Пол Щехура, по разу отличились Игорь Полыгалов, Виталий Кравцов, Йонас Энлунд и Артем Пеньковский. В составе "Адмирала" голы на свой счет записали Александр Черников и Константин Глазачев.

Магнитогорский "Металлург" в Хабаровске обыграл местный "Амур" 4:3. Две шайбы, в том числе и победную, забросил Войтек Вольский. Еще по голу записали на свой счет игроки "Магнитки" Ииро Пакаринен и Алексей Береглазов. У "Амура" дубль сделал Александр Горшков, еще шайба на счету Томаша Загорны.

"Автомобилист" продолжает выигрывать. На этот раз уральцы выиграли в Шанхае в "Куньлуня" 5:3. Хозяева вели в счете благодаря голам Томаша Бека и Майкла Латты. Но Никита Трямкин и Найджел Доус восстанавливали равновесие. А вот на три гола – Александра Василевского, Дениса Бодорова и Франсиса Паре китайский клуб возразить не смог.

Новосибирская "Сибирь" одержала вторую победу в сезоне, одолев рижское "Динамо" 6:3. Половина шайб пришлось на долю Дениса Романцева, сделавшего хет-трик. По разу ворота рижан поразили Владимир Пешехонов, Никита Михайлов и Егор Дугин. У динамовцев две шайбы на счету Кевина Кларка, одна – Мэтью Майоне.

"Барыс" в Астане был сильнее братиславского "Слована" 3:0. По разу отметились в протоколе Дмитрий Шевченко, Никита Михайлис и Кертис Валк.

"Автомобилист" набрал 30 очков из 30 возможных и лидирует на Востоке. 22 очка и третье место у "Металлурга". "Барыс" набрал 18 очков и идет седьмым. У "Трактора" 13 очков и 9 место. Дадее расположились "Куньлунь" (12 очков), "Адмирал" (8), "Амур" (7) и "Сибирь" (4).