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7 октября 201820:05 Дмитрий Мельников

Отношения с Россией: Индия не поддалась на угрозы США

4 октября президент России прибыл с официальным визитом в Нью-Дели, Индия. Лидеры Владимир Путин и Нарендра Моди говорили о разном, но, пожалуй, самым важным символом доверия и готовности сотрудничать без оглядки на США стал контракт о поставках в Индию пяти полков ракетных систем большой дальности С-400 "Триумф" на сумму более 5 миллиардов долларов. Мир увидел отношения, меняющие глобальный силовой расклад.

Конец сезона дождей — Индия радуется лучшему времени года. Именно сейчас, говорят, индийцы, и надо ехать в Дели. Нарендра Моди выходит на встречу к Владимиру Путину в белоснежном традиционном костюме родного северо-индийского штата Гуджарат. В своем Twitter премьер-министр написал, что с нетерпением ждал переговоров с президентом России.

Нью-Дели украсили флагами двух стран, а на индийцев в эти дни с билбордов смотрели портреты Путина и Моди. 70 лет дружбы получили новый импульс несколько лет назад во время личного общения Владимира Путина и Нарендры Моди. Для официальной части саммита индийцы выбрали Хайдерабадский дворец — одну из достопримечательностей столицы. Фотосессия во дворе — фотографы не отпускают глав государств, приходится позировать снова.

Переговоры еще продолжались, когда агентства передают с пометкой "срочно", что Россия и Индия подписали контракт на поставку пяти полков ракетных комплексов С-400 "Триумф". Стоимость сделки – 5,5 миллиарда долларов. Подписи под документами поставили без телекамер. Как посчитали наблюдатели, чтобы не раздражать соседний Пакистан, с которым в отличие от Индии у России тоже дружеские отношения.

Все последние месяцы Соединенные Штаты сначала намекали, а затем открыто угрожали Индии санкциями, если сделка состоится. Индия на угрозы не поддалась. Модернизация индийской армии продолжится с участием России.

"Взаимодействие в сфере ВТС не ограничивается только поставками российских вооружений. Нашими странами налажены совместная разработка и производство современной продукции военного назначения. Ведется работа по повышению боеготовности Вооруженных сил. В августе индийские подразделения были впервые задействованы в прошедших на территории России антитеррористических учениях "Мирная миссия-2018", — отметил Владимир Путин.

По итогам переговоров Россия и Индия подписывают более 20 документов: от нефти и газа до машиностроения и сотрудничества в IT-сфере.

"Президентом и премьер-министром поставлена задача достичь в ближайшее время товарооборота в 30 миллиардов долларов. Мы строим атомную станцию, два энергоблока уже запущены", — рассказал Юрий Борисов, заместитель председателя правительства по вопросам оборонно-промышленного комплекса.

Флагманский проект "Росатома" в Индии — АЭС в Куданкуламе на юге страны. Для испытывающий острую потребность в энергии Индии — возможность развития хозяйства и экономики. Для российских атомщиков — гарантированные заказы на десятки лет.

"Наша договоренность о контрактации следующего пакета сразу на шесть блоков. Это применение здесь самых последних технологий "Росатома", то, что мы построили в Нововоронеже, на Ленинградской станции", — сказал Алексей Лихачев, гендиректор "Росатома".

Российские технологии придут и на индийские железные дороги. Кроме создания транспортного коридора "Север – Юг" для транзита индийских товаров через Россию в Европу РЖД поставит в Индию системы управления движением поездов и безопасности, что с учетом числа аварий на этом виде транспорта для Индии жизненно необходимо.

Самый популярный вид транспорта в стране. В прошлом году индийские железные дороги перевезли более 8 миллиардов человек. Индия занимает 4-е место в мире по протяженности железнодорожных путей. При этом электрифицировано меньше половины. Еще несколько лет назад премьер-министр Моди объявил о начале модернизации этого гигантского хозяйства. С просьбой помочь Индия обратилась к России.

Вся Индия отмечает 149-летие отца основателя нации Махатмы Ганди. За ланчем Нарендра Моди показывает Владимиру Путину на телефоне одно из любимых песнопений Ганди — Vaishnav Jan To — в исполнении россиянки Сати Казановой.

"Помогайте тем кто страдает, не позволяйте самомнению взять верх" - гласит песня. Философский настрой не оставил премьер-министра и на российско-индийском деловом форуме. Наредндра Моди сообщил бизнесменам, что в мире меняется все, кроме российско-индийской дружбы, а реки сердечности и добра сравнил с Волгой и Гангой.

"Мы будем приветствовать, если индийские партнеры подключатся к работе и в Арктике. Это очень перспективная и долгосрочная работа. Очень серьезная, рассчитанная на десятилетия вперед. С хорошими инвестициями, с хорошей отдачей. С учетом того, что происходят изменения климата, возможности использования Северного морского пути увеличиваются. Мы строим атомный флот. Восемь атомных кораблей. И они будут последовательно вступать в строй, работа уже идет. Это обеспечит надежные поставки сжиженного природного газа на индийский и на мировые рынки", — подчеркнул Владимир Путин.

Текст: "Вести недели"

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