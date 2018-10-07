Отношения с Россией: Индия не поддалась на угрозы США
4 октября президент России прибыл с официальным визитом в Нью-Дели, Индия. Лидеры Владимир Путин и Нарендра Моди говорили о разном, но, пожалуй, самым важным символом доверия и готовности сотрудничать без оглядки на США стал контракт о поставках в Индию пяти полков ракетных систем большой дальности С-400 "Триумф" на сумму более 5 миллиардов долларов. Мир увидел отношения, меняющие глобальный силовой расклад.
Конец сезона дождей — Индия радуется лучшему времени года. Именно сейчас, говорят, индийцы, и надо ехать в Дели. Нарендра Моди выходит на встречу к Владимиру Путину в белоснежном традиционном костюме родного северо-индийского штата Гуджарат. В своем Twitter премьер-министр написал, что с нетерпением ждал переговоров с президентом России.
Нью-Дели украсили флагами двух стран, а на индийцев в эти дни с билбордов смотрели портреты Путина и Моди. 70 лет дружбы получили новый импульс несколько лет назад во время личного общения Владимира Путина и Нарендры Моди. Для официальной части саммита индийцы выбрали Хайдерабадский дворец — одну из достопримечательностей столицы. Фотосессия во дворе — фотографы не отпускают глав государств, приходится позировать снова.
Переговоры еще продолжались, когда агентства передают с пометкой "срочно", что Россия и Индия подписали контракт на поставку пяти полков ракетных комплексов С-400 "Триумф". Стоимость сделки – 5,5 миллиарда долларов. Подписи под документами поставили без телекамер. Как посчитали наблюдатели, чтобы не раздражать соседний Пакистан, с которым в отличие от Индии у России тоже дружеские отношения.
Все последние месяцы Соединенные Штаты сначала намекали, а затем открыто угрожали Индии санкциями, если сделка состоится. Индия на угрозы не поддалась. Модернизация индийской армии продолжится с участием России.
"Взаимодействие в сфере ВТС не ограничивается только поставками российских вооружений. Нашими странами налажены совместная разработка и производство современной продукции военного назначения. Ведется работа по повышению боеготовности Вооруженных сил. В августе индийские подразделения были впервые задействованы в прошедших на территории России антитеррористических учениях "Мирная миссия-2018", — отметил Владимир Путин.
По итогам переговоров Россия и Индия подписывают более 20 документов: от нефти и газа до машиностроения и сотрудничества в IT-сфере.
"Президентом и премьер-министром поставлена задача достичь в ближайшее время товарооборота в 30 миллиардов долларов. Мы строим атомную станцию, два энергоблока уже запущены", — рассказал Юрий Борисов, заместитель председателя правительства по вопросам оборонно-промышленного комплекса.
Флагманский проект "Росатома" в Индии — АЭС в Куданкуламе на юге страны. Для испытывающий острую потребность в энергии Индии — возможность развития хозяйства и экономики. Для российских атомщиков — гарантированные заказы на десятки лет.
"Наша договоренность о контрактации следующего пакета сразу на шесть блоков. Это применение здесь самых последних технологий "Росатома", то, что мы построили в Нововоронеже, на Ленинградской станции", — сказал Алексей Лихачев, гендиректор "Росатома".
Российские технологии придут и на индийские железные дороги. Кроме создания транспортного коридора "Север – Юг" для транзита индийских товаров через Россию в Европу РЖД поставит в Индию системы управления движением поездов и безопасности, что с учетом числа аварий на этом виде транспорта для Индии жизненно необходимо.
Самый популярный вид транспорта в стране. В прошлом году индийские железные дороги перевезли более 8 миллиардов человек. Индия занимает 4-е место в мире по протяженности железнодорожных путей. При этом электрифицировано меньше половины. Еще несколько лет назад премьер-министр Моди объявил о начале модернизации этого гигантского хозяйства. С просьбой помочь Индия обратилась к России.
Вся Индия отмечает 149-летие отца основателя нации Махатмы Ганди. За ланчем Нарендра Моди показывает Владимиру Путину на телефоне одно из любимых песнопений Ганди — Vaishnav Jan To — в исполнении россиянки Сати Казановой.
"Помогайте тем кто страдает, не позволяйте самомнению взять верх" - гласит песня. Философский настрой не оставил премьер-министра и на российско-индийском деловом форуме. Наредндра Моди сообщил бизнесменам, что в мире меняется все, кроме российско-индийской дружбы, а реки сердечности и добра сравнил с Волгой и Гангой.
"Мы будем приветствовать, если индийские партнеры подключатся к работе и в Арктике. Это очень перспективная и долгосрочная работа. Очень серьезная, рассчитанная на десятилетия вперед. С хорошими инвестициями, с хорошей отдачей. С учетом того, что происходят изменения климата, возможности использования Северного морского пути увеличиваются. Мы строим атомный флот. Восемь атомных кораблей. И они будут последовательно вступать в строй, работа уже идет. Это обеспечит надежные поставки сжиженного природного газа на индийский и на мировые рынки", — подчеркнул Владимир Путин.
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Нурмагомедов может остаться без пояса, Макгрегор готов к реваншу
- День рождения Путина: Берлускони раскрыл "распространенную ложь"
- "Девочка" в шредере: Sotheby's либо опозорился, либо был в сговоре с Бэнкси
- Британия грозит России кибератакой
- В омской колонии произошла массовая драка
Самое читаемое
-
Тренер изнасиловал девять детей в лагере под Пензой
- Вертолет с замгенпрокурора упал после убийства: опровержение
- Гаечный ключ и плоскогубцы: задержаны подозреваемые в убийстве детей и их дедушки
- Озеро осушат ради расследования загадочного исчезновения
- Полицейские спасли мужчину, пробившего голову ножом, чтобы лучше дышать. Видео
Авто.Вести.Ru
-
Первый обзор дешевого мини-Гелендвагена от Suzuki (видео)
- Все новинки автосалона в Париже - в прямом эфире!
- В Латвии возродят выпуск микроавтобусов "РАФ"
- Российские цены новой "тройки" BMW: она оказалась дороже всех
- Новые "Мерседесы": мы узнали сроки появления в России
Экономика
-
Джек Ма: торговая война создает риск военного конфликта
- Ралли рубля завершилось. Дальше только падение?
- Китай применил свое валютное оружие в торговой войне с США?
- Глава ФСК ЕЭС: цифровизация энергосетей начинается с подстанций
- СМИ: китайские хакерские чипы взломали оборудование 30 компаний США
- Forbes: 10 самых богатых людей Америки
Недвижимость
-
Новый муж Максаковой продал квартиру через неделю после свадьбы
- Британец поселился в петербургском аэропорту из-за любви
- Канадский дайвер построит подводный город
- Подмосковные дачи становятся неликвидом
- Жильцы многоэтажки выносят мусор, рискуя выпасть из окон
- В Китае построили небоскреб в виде пениса
Вести.Медицина
-
Бекон и сосиски провоцируют рак
- Сон на полу полезен для спины: правда или миф
- Шизофрению можно предсказать. И вот каким образом
- Киви, яблоки, лук: флавоноид физетин замедляет старение
- Энзимы и ферменты: что это такое и нужно ли их принимать
Вести в 20.00Показать все новости
Москва 24
-
Как сложилась судьба Дмитрия Грачева, отрубившего руки жене
- В российской армии перестанут выдавать военным ушанки и шерстяные пилотки
- В Москве ограбили салон красоты фигуристки Сотниковой
- Новые правила загсов и зимний режим в парках: что изменилось с 1 октября
- Боец спецназа рассказал, за что избил подростка-инвалида
Вести.Hi-tech
-
iPhone XS уступил по качеству камер "китайцу"
- Google реализовала управление Android-смартфоном без рук
- Windows 10 получила большое обновление. Что в нем нового?
- Huawei выпустила в России "убийцу MacBook Pro"
- Все о "доступном" айфоне, который дороже всех конкурентов
Вести-Москва
-
На подмосковных дачников напала пума
- Собянин рассказал об энергетике комфорта и росте тарифов
- "Московские сезоны" гремят на весь мир
- Аэропорты России получат имена великих людей
- Куинджи, "Золотая осень" и секреты грузинской кухни: выходные в Москве
Вести.Стиль
-
Побег от осени. Куда отправиться в бархатный сезон?
- Полный гид по туристической медицинской страховке
- 5 способов убрать морщины без пластики и инъекций
- Топ-7 эффективных упражнений для повышения тонуса рук
- Как развивалась парфюмерия в России в XIX-ХХ веках
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
10 игр, которые заставляют чувствовать себя идиотом
- Mozilla представила браузер для виртуальной реальности
- 7 игр для тех, кто не любит огнестрельное оружие
- В новом трейлере FIFA 19 снялись мировые звёзды футбола
- Утечка: PUBG может скоро появиться на PS4
Наука
-
Химию в жизнь: нобелевские лауреаты-2018 приручили эволюцию
- "Гоблин" в Солнечной системе указывает на существование Планеты Х
- Представлена первая коммерческая пассажирская капсула Hyperloop
- Почему человеку так трудно выбирать из множества вариантов
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Из "Дэдпула 2" вырезали самую шокирующую сцену
- "Мстители 4": все, что известно о фильме
- Неудачники сезона: какие сериалы уже не вернутся
Телеканал "Россия"
-
Ольга Павловец впервые рассказала о том, как погиб ее 4-летний сын
- Врачи поставили актера перед выбором: либо стать калекой, либо умереть
- Видели видео? Жена известного футболиста застукала мужа в бане с любовницей
- Актриса рассказала, почему сделала аборт от Шевчука
Телеканал "Культура"
-
Романа Карцева проводили в последний путь аплодисментами
- Госфильмофонд России отметил юбилей
- Скончался легендарный Шарль Азнавур
- Юбилей Инны Чуриковой